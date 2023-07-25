Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску вопросы безопасности и зерновую сделку. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, госсекретарь дал ясно это понять с главой МИД Румынии в телефонном разговоре сегодня", - отметил он.

По словам Миллера, стороны также обсудили ситуацию с "ударами России в районе Дуная" и "более широкие вопросы, в том числе зерновое соглашение".