https://news.day.az/world/1583951.html Турцию затрясло - ВИДЕО
Турцию затрясло - ВИДЕО
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Было отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 11,27 километра, и оно ощущалось в близлежащих провинциях.
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