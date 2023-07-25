Турцию затрясло

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Было отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 11,27 километра, и оно ощущалось в близлежащих провинциях.