В Европе захотели обязать компании платить за «быструю моду»

Евросоюз (ЕС) хочет, чтобы текстильная промышленность оплачивала переработку выброшенной одежды и обуви. Об этом со ссылкой на предложение Еврокомиссии (ЕК) пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новые правила, направленные на сокращение негативного влияния брендов "быстрой моды" на окружающую среду, должны подтолкнуть производителей к повышению пригодности своей продукции для вторичной переработки и стать катализатором растущего вторичного рынка, говорится в сообщении ЕК. "Вы не можете запретить людям покупать новые вещи, если они могут себе это позволить. Но я хочу быть уверен, что в конце срока службы для этих товаров будет найдено лучшее применение, чем быть сожженными или выброшенными на свалку в Африке", - сказал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

По данным ЕК, ежегодно выбрасывается эквивалент 12 килограммов одежды и обуви на одного гражданина ЕС, из которых более трех четвертей сжигается или отправляется на свалку. По прогнозам Европейского агентства по окружающей среде, потребление одежды и обуви к концу десятилетия увеличится на 63 процента, с 62 миллионов тонн в 2019 году до 102 миллионов тонн в 2030 году. Согласно новому предложению, компании, которые продают одежду европейским потребителям, будут оплачивать переработку любых текстильных отходов, причем взимаемая сумма будет зависеть от объема требуемой переработки.

По оценкам Еврокомиссии, расходы компаний составят около 0,12 евро за футболку, но будут варьироваться в зависимости от продукта. По словам чиновников, сборы могут быть снижены, если одежда будет изготовлена более экологично. "Быстрая мода - это проблема", - сказал представитель ЕС, добавив, что гибкие тарифы заставят производителей задуматься о возможности повторного использования или утилизации их товаров.

Организация розничной торговли EuroCommerce заявила, что поддерживает эту идею, но хотела бы, чтобы правила были едины для всех 27 государств-членов ЕС. В организации подчеркнули, что компании хотят продавать более экологичные продукты, но им мешает отсутствие инфраструктуры по переработке отходов. "Для достижения высоких показателей по сбору текстильных отходов необходимы инвестиции", - сказали в EuroCommerce. Бренд H&M отметил, что также поддерживает меры Евросоюза и стремится к тому, чтобы производить из переработанных волокон 30 процентов одежды к 2025 году.