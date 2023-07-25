МИД РФ против возобновления зерновой сделки без участия Москвы

Инициатива по транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов невозможна без России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Без реализаций наших законных требований продолжение черноморской инициативы не имело смысла, и об этом четко сказал президент России: будут они выполнены, будут не заявления и не обещания, а результаты, тогда можно рассмотреть в том числе возобновление "черноморской инициативы"", - сказал Вершинин российским журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Ранее мы писали о том, что Москва может воспользоваться коридором Север-Юг для транспортировки зерна.

