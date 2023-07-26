Дома в Канаде утонули

Провинция Новая Шотландия на восточном побережье Канады пострадала от серьезных наводнений, вызванных штормом. Из-за стихийного бедствия утонули местные дома и дороги, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шторм обрушился на провинцию в пятницу, 21 июля. Количество осадков за сутки достигло трехмесячной нормы. На опубликованных изданием кадрах видно, что под водой оказались дороги и жилые здания. 19 мостов были повреждены, еще шесть - полностью уничтожены. В том числе пострадала важная для экономики страны Канадская национальная железная дорога.

По словам премьер-министра Новой Шотландии Тима Хьюстона, восстановление инфраструктуры обойдется в сотни миллионов долларов. Он добавил, что уровень воды снижается, но до сих пор остается высоким во многих районах. Ремонтные работы начнутся после того, как уровень воды дойдет до безопасного уровня.