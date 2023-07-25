https://news.day.az/world/1583983.html Япония выразила протест Северной Корее после запуска двух баллистических ракет
Япония выразила протест Северной Корее после запуска двух баллистических ракет
Японское правительство выразило протест северокорейским властям после запуска двух баллистических ракет. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на источники в кабмине Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации агентства, протест выразили по линии японского посольства в Китае.
До этого комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря.
Телеканал NHK также проинформировал, что ракета Северной Кореи упала вне исключительной экономической зоны Японии.
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