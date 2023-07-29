Слетевшего в каньон водителя спасли благодаря его iPhone

В США мужчина не справился с управлением автомобиля и съехал с каньона, пролетев около 122 метров. Он получил тяжелые травмы и оказался в отдаленном месте, где не было сотового покрытия и Wi-Fi, однако его спасли благодаря iPhone 14, сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пострадавшего удалось найти благодаря его iPhone 14, который обладает функциями "Обнаружение аварии" и "Экстренный вызов - SOS по спутниковой связи". Благодаря этим нововведениям смартфон автоматически определил ДТП и отправил текстовое сообщение с данными о местоположении в аварийный ретрансляционный центр через спутниковую связь. Таким образом, местная поисково-спасательная группа получила информацию о месте происшествия и смогла эвакуировать мужчину с помощью вертолета.

По словам спасателей, если бы не iPhone 14, они бы не знали, где находится пострадавший. Они также добавили, что мужчина мог бы умереть от кровопотери, если бы не удалось найти его вовремя.

На смартфонах Apple функция "Экстренный вызов - SOS по спутниковой связи" появилась впервые в iPhone 14.