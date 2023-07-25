В Стамбуле стартует оборонная выставка IDEF-2023
В Стамбуле стартует 16-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2023.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, выставка, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, пройдет с 25 по 28 июля в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.
Выставка организована в 16-й раз Министерством национальной обороны Турции под патронажем Администрации президента.
IDEF входит в четверку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности по числу компаний-участников. Кроме того, IDEF выделяется как крупнейшая в мире площадка для переговоров между оборонными предприятиями.
Как и в предыдущие годы, в рамках IDEF будут представлены новинки отечественного оборонпрома. На выставке также будут представлены модернизированные версии разработанных ранее продуктов турецкой оборонной промышленности.
На выставке будут представлены боевые и тактические бронетранспортеры, наземные беспилотные транспортные средства, управляемые ракеты, военные симуляторы, оборудование для уничтожения взрывчатых материалов и другие новейшие разработки в сфере ВПК.
В частности, в рамках выставки традиционно ожидаются переговоры с делегациями, приглашенными Министерством национальной обороны, Генштабом ВС Турции, Управлением оборонной промышленности, Командованием сухопутными войсками, Командованием ВМС, Командованием ВВС, Главным управлением жандармерии, Главным управлением полиции и Управлением береговой охраны.
Кроме того, местные и иностранные компании проводят различные встречи по вопросам сотрудничества.
Профили выставки IDEF - военное оборудование для сухопутных войск, ВМС, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, вертолеты, суда, электронное оборудование, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.
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