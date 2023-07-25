Инцидент на кыргызско-таджикской границе

На одном из участков кыргызско-таджикской границы произошел конфликт между жителями приграничных районов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

"24 июля 2023 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов", - сообщили в ведомстве.

На место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана, но на подъезде к месту инцидента на него напали граждане Таджикистана, жители села Ходжаи-Аало.

Отмечается, что во избежание эскалации напряженности проводятся переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. В Погранслужбе Кыргызстана призвали граждан республики не паниковать и уточнять всю информацию у государственных органов.

В Госкомитете национальной безопасности Таджикистана в свою очередь сообщили, что четверо таджикистанцев пострадали при конфликте местных жителей на границе с Кыргызстаном. В настоящее время ситуация стабилизирована, представители властей двух стран выясняют обстоятельства, сообщили в ведомстве.