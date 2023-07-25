ЕС ставит барьер иранским беспилотникам

Новый санкционный режим против Ирана, предусматривающий запрет на сотрудничество в области производства беспилотников, опубликован в официальном журнале ЕС, передает Day.Az.

"Запрещается прямо или косвенно продавать, поставлять, передавать или экспортировать товары и технологии, которые могут способствовать расширению иранских возможностей по производству беспилотных летательных аппаратов, любым физическим, юридическим лицам в Иране, для использования в Иране, вне зависимости от того, имеют ли они или нет происхождение ЕС", - говорится в документе.

Новый санкционный режим также предусматривает возможность введения персональных ограничений против тех, кого в ЕС сочтут причастными к развитию производства беспилотников в Иране.

На прошлой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что утверждения об экспорте иранских БПЛА в Россию для использования в украинском конфликте являются безосновательными, а любая попытка связать события в Украине с сотрудничеством Москвы и Тегерана - акт, преследующий политические цели.

Ранее мы писали о том, что Британия и страны ЕС готовят новый удар по Ирану.