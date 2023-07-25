Пашинян пытается достучаться до армян

Люди, призывающие Армению жить в постоянной конфронтации, ставят под вопрос само ее существование.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции в правительстве Армении премьер-министр Никол Пашинян.

На просьбу прокомментировать оппозиционное движение против признания Карабаха в составе Азербайджана, Пашинян ответил, что воздержится от оценок. При этом следует отметить следующее: звучат мнения, что Армения и в следующие 30 лет должна жить в режиме конфронтации, сказал он.

"Не хочу оценивать чьи-то желания или мнения. Намерения могут быть благими, конструктивными, но мы говорим о возможных последствиях", - заявил премьер-министр.

В обвинениях, звучащих в его адрес после войны 2020 года, есть резонный вопрос: почему он не говорил об этом в 2018 и 2019 годах.

"Как человек, который извлек урок из своих ошибок, как чиновник, имеющий обязательства, я могу сказать: если кто-либо говорит, что Армения должна жить в конфронтационном режиме, он по сути, ставит под вопрос само существование государства. Я не говорю, что эти люди именно этого хотят, но последствия будут такими", - добавил Пашинян.

