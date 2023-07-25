Оборонка Турции бьет рекорды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достижении рекордного объема экспорта в сфере оборонпрома в 2 млрд 378 млн в первые шесть месяцев текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам церемонии открытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, Турция нацелена на достижение уровня экспорта в 6 млрд долларов до конца года.

Глава государства поприветствовал всех гостей форума, среди которых высокопоставленные государственные деятели из разных стран.

Эрдоган подчеркнул, что выставка IDEF, которая проходит в Турции с 1993 года, сегодня зарекомендовала себя как бренд мирового уровня.

Каждая выставка превращается в площадку, где заключаются важные контракты на миллионы долларов, демонстрируются новинки оборонной промышленности, сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение развитию оборонной промышленности, несмотря на многочисленные препятствия, скрытые и открытые эмбарго. По его словам, Турция уже пожинает плоды усилий, вложенных в развитие отечественных технологий.

Глава государства отметил, что Турция достигла огромного успеха в сфере оборонной промышленности в последние годы, за которым с восхищением наблюдают во всем мире.

Турция сегодня способна удовлетворить почти все свои потребности в наземных, воздушных и морских транспортных средствах за счет отечественного потенциала, сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что Турция входит в тройку ведущих стран мира в производстве БПЛА, в том числе ударных.

"Кроме того, мы входим в 10-ку стран, производящих собственные военные корабли, являемся важным экспортером в этой области. Мы передали на вооружение ВМС страны корабль TCG Anadolu - первый в мире авианосец, на палубе которого размещаются ударные БПЛА", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что Турция также продолжает производство ударных беспилотников, очередным из которых станет БПЛА Kızılelma. Турция также успешно реализовала проект производства боевого самолета пятого поколения KAAN, сказал он.

"В настоящий момент Турция реализует 850 различных проектов, которые оставят свой след в сфере оборонной промышленности. В прошлом году объем экспорта турецкого оборонпрома достиг 4 млрд 400 млн долларов. В первые 6 месяцев текущего года мы достигли рекордного объема экспорта в 2 млрд 378 млн долларов. Целью является достичь объема экспорта в 6 млрд долларов до конца года", - сказал он.

Глава государства также коснулся итогов турне по странам Персидского залива. Эрдоган напомнил, что в ходе визита были достигнуты крупнейшие в истории республики экспортные контракты в сфере оборонной промышленности.

Президент выразил уверенность в том, что на полях выставки IDEF-2023 будут достигнуты новые соглашения в сфере оборонпрома.

Эрдоган подчеркнул, что целью является не только рост экспорта, но и установление долгосрочного партнерства и развитие совместных проектов с другими странами.