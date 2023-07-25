Во Франции представили дизайн факела Олимпийских игр 2024 года

Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн факела, который будет использован в рамках эстафеты олимпийского огня перед открытием игр. В визуальном решении этой работы доминируют мотивы "равенства, воды и умиротворения", отмечается в коммюнике, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Факел, являющийся культовым объектом игр, своей формой, цветом и вдохновением воплощает индивидуальность каждых игр. Он сам по себе является предметом искусства", - говорится в заявлении оргкомитета.

За помощью в создании одного из символов будущих игр организаторы обратились к дизайнеру Матье Леаннеру. Выпускник Высшей школы промышленного творчества исповедует многодисциплинарный подход в своем творчестве, "обеспечивая сосуществование технологии, искусства и дизайна". "В своих работах он опирается на природу, науку, историю и технику", - подчеркивается в коммюнике.

Равенство, вода, умиротворение

Факел визуально разделен на две половины - матовую верхнюю и блестящую нижнюю, с волнистой текстурой, они разделены золотой линией. На верхней половине расположен символ Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года. При создании факела Леаннер опирался на три основных мотива: "равенство, вода и умиротворение". Первый ориентир отражается в симметричности дизайна двух половин изделия.

Волнистая и блестящая нижняя часть символизирует воду - Франция намерена пронести олимпийское пламя через все свои заморские территории, символизируя "связь океанов". Кроме того, сама церемония открытия игр будет проводиться в водах реки Сена, пересекающей Париж. Умиротворение же, как одна из олимпийских ценностей, призванных "объединять народы и страны", выражено в плавных изгибах дизайна факела.

Длина факела составляет 70 см, минимальный диаметр в верхней и нижней части - 3,5 см, максимальный диаметр в середине - 10 см. Данная конструкция весит 1,5 кг. Всего будет изготовлено 2 тыс. экземпляров, "что в пять раз меньше, чем для предыдущих игр". Как отмечается в коммюнике, снижение производства факелов позволит уменьшить воздействие на окружающую среду.

Факелы не будут поступать в свободную продажу и будут по несколько раз использоваться в ходе эстафеты олимпийского огня. Изготовление факелов для игр поручат металлургической компании ArcelorMittal. Она намерена использовать для их изготовления "переработанную сталь", чтобы "снизить углеродный след" производства.

Эстафета олимпийского огня

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Традиционно, пламя будет зажигаться в Греции, на родине Олимпийских игр. Оттуда оно прибудет во французский Марсель, где 8 мая 2024 года начнется эстафета олимпийского огня. Всего в ней примут участие 11 тыс. человек, их отбор еще продолжается. Точный маршрут эстафеты должен быть объявлен в III квартале 2023 года.