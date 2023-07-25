Названа площадь сгоревшего в Турции леса

По меньшей мере 120 га леса выгорело из-за пожара в районе курортного города Кемер на юге Турции. Об этом сообщил во вторник журналистам министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пожар, вспыхнувший вчера около 21:00 в районе Кемера в Анталье, продолжается. Работы по тушению пожара продолжаются с воздуха и с земли. Пожар продолжается на площади 120 га леса", - подчеркнул он. В администрации провинции Анталья сообщили, что в работах по борьбе с пожаром участвуют 10 самолетов, 22 вертолета, 15 машин для подвоза воды, 28 пожарных машин, 12 единиц строительной техники, 13 бульдозеров, пять экскаваторов и 1 050 человек личного состава.

В Турции с начала июля стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также организацию пикников и разведение огня во многих районах. Усилены патрулирование в сельских регионах и контроль за соблюдением противопожарных мер.