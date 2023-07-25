В решении государственных проблем в любой ситуации необходимо положить конец звонкам в Москву в жанре "письма русскому царю".

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

"В позиции Москвы есть много честных акцентов. И если многие из этих акцентов перевести с дипломатического языка, то это будет означать, что вы уже 30 лет - независимое государство. Сколько еще при каждой проблеме вы будете звонить или писать в Москву? Есть такой жанр - "письмо русскому царю". И вправду, сколько мы еще будем жить в этом жанре?", - отметил Пашинян.

При этом, по словам Пашиняна, сепаратисты в Карабахе также внесли "весьма существенный вклад" в "дело создания" этого жанра, добавив, что у самой Москвы сегодня тоже есть проблемы.

Напомним, что Никол Пашинян с первых дней своего прихода к власти, ровно за 3 года до этого - в том числе накануне 44-дневной войны запомнился своими территориальными претензиями, провокационными заявлениями против Азербайджана со всех платформ, на которых выступал.

Вследствие этого в ночь на 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении атаковали азербайджанские позиции. В результате ответных мер азербайджанской армии, после 44 дней войны противник подписал документ о капитуляции, тем самым был положен конец 30-летней оккупации. Теперь же ясно, что и Никол Пашинян уже смирился с тем, что у него нет другого выхода, кроме как принять новую геополитическую реальность, созданную Азербайджаном, и начинает понимать, что будущее региона проходит именно через мир, как объявил официальный Баку.

Ранее мы писали о том, что Пашинян отмечает изменение внешнеполитических приоритетов Москвы.