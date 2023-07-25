Страны Центральной Европы попросили ЕК продлить запрет на импорт зерна с Украины

Пять стран Центральной Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до 15 сентября. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с министрами сельского хозяйства приграничных стран мы обратились к Брюсселю с просьбой продлить запрет на импорт [зерна с Украины] до конца года", - написал глава Минсельхоза в Facebook.