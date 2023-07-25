Кандидат в президенты США попал в аварию

Кандидат в президенты от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис попал в автомобильную аварию в штате Теннесси.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря политика Брайана Гриффина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на мероприятие в Чаттануге (...) Он и его команда не пострадали", - заявил пресс-секретарь.