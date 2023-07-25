https://news.day.az/world/1584149.html Кандидат в президенты США попал в аварию
Кандидат в президенты США попал в аварию
Кандидат в президенты от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис попал в автомобильную аварию в штате Теннесси.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря политика Брайана Гриффина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на мероприятие в Чаттануге (...) Он и его команда не пострадали", - заявил пресс-секретарь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре