В Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену

Расследование в отношении президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу о коррупции требует объявить американскому лидеру импичмент. Такое предложение в разговоре с представителями СМИ озвучил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, передает Day.Az.

"Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать, - инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию", - заявил конгрессмен.

Процедура импичмента позволит расширить возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, которая нужна для расследования в отношении главы государства, отметил Маккарти.