https://news.day.az/world/1584217.html В Афганистане закрылись салоны красоты - ВИДЕО
В Афганистане закрылись салоны красоты - ВИДЕО
Правящее в Афганистане движение "Талибан" объявило о закрытии всех салонов красоты в стране. Ранее владельцам этих заведений был дан месячный срок на сворачивание дел, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Закрытие салонов талибы формально объяснили слишком высокими ценами на их услуги, а также тем, что некоторые из них противоречат законам шариата.
По мнению западных СМИ, закрытие салонов приведёт к потере 60 тысяч рабочих мест и сильно ударит по и без того слабой экономике Афганистана. Кроме того, косметический сектор был одним из последних, где ещё разрешалось работать афганским женщинам.
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