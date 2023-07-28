В Афганистане закрылись салоны красоты

Правящее в Афганистане движение "Талибан" объявило о закрытии всех салонов красоты в стране. Ранее владельцам этих заведений был дан месячный срок на сворачивание дел, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Закрытие салонов талибы формально объяснили слишком высокими ценами на их услуги, а также тем, что некоторые из них противоречат законам шариата.

По мнению западных СМИ, закрытие салонов приведёт к потере 60 тысяч рабочих мест и сильно ударит по и без того слабой экономике Афганистана. Кроме того, косметический сектор был одним из последних, где ещё разрешалось работать афганским женщинам.