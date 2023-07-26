В США начался конкурс двойников Хемингуэя

В США проходит конкурс двойников писателя Эрнеста Хемингуэя, пишет HuffPost. В состязании принимают участие 140 мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конкурс двойников проходит во Флориде в рамках фестиваля "Дни Хемингуэя", посвященного литературному таланту и авантюрной жизни нобелевского лауреата. Участники состязания собираются в баре Sloppy Joe's Bar, где писатель часто проводил время с друзьями.

В коллегию жюри конкурса входят победители прошлых лет. Участникам предстоит скопировать образ писателя, его внешность, манеру речи. Сообщается, что победитель этого года будет выбран путем голосования.

Кроме того, в рамках фестиваля будет организована уличная ярмарка и турнир по рыбалке, которую так любил Хемингуэй. Некоторые из участников уже не в первый раз принимают участие в конкурсе двойников и надеются, что в этот раз удача им улыбнется.