Роберт Кеннеди-младший назвал условия для восстановления отношений с Ираном

Чтобы США "заключили сделку по Ирану", Тегеран должен пообещать отказаться от программы по производству ядерного оружия и прекратить поддерживать движение ХАМАС, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

Как сообщает Day.Az, кандидат в президенты США выступил на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом.

На вопрос, подписал бы он "сделку по Ирану" или нет, Кеннеди сказал: "Я не могу сказать, что я бы не подписал сделку по Ирану".

Однако, по его словам, Ирану "следует сделать две вещи, чтобы быть интегрированным в сообщество стран".

"Сделки с Ираном не должно быть до тех пор, пока Иран не пообещает отказаться от ядерного оружия с возможностью верификации этого отказа. И второе - (Иран должен - ред.) изменить политику финансирования ХАМАС", - указал кандидат.

