https://news.day.az/world/1584259.html Родители армянских солдат осадили резиденцию президента - ФОТО
Родители армянских солдат осадили резиденцию президента - ФОТО
Группа родителей пропавших без вести военных перекрыла проспект Баграмяна в центре Еревана у резиденции президента, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, акцию транслируют в режиме реального времени местные порталы.
"Мы требуем встречи с Пашиняном, мы хотим знать, что случилось с нашими детьми. Правительство обязано предоставить родителям разъяснения", - заявила мать одного из пропавших без вести военных.
Движение автотранспорта по проспекту в районе акции протеста приостановлено.
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