Многострадальная мусорная свалка Еревана вновь заполыхала

На городской свалке Еревана в Нубарашене вспыхнул крупный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Соответствующий сигнал поступил 25 июля в 22:37.

По предварительным данным, горит мусор на площади 5000 квадратных метров.

К тушению пожара привлечены четыре автоцистерны.

Отметим, что это не первый пожар на мусорной свалке.