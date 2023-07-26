https://news.day.az/world/1584271.html Многострадальная мусорная свалка Еревана вновь заполыхала
Многострадальная мусорная свалка Еревана вновь заполыхала
На городской свалке Еревана в Нубарашене вспыхнул крупный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.
Соответствующий сигнал поступил 25 июля в 22:37.
По предварительным данным, горит мусор на площади 5000 квадратных метров.
К тушению пожара привлечены четыре автоцистерны.
Отметим, что это не первый пожар на мусорной свалке.
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