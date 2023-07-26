https://news.day.az/world/1584279.html Цены на электричество во Франции могут резко вырасти
Цены на электричество во Франции могут резко вырасти
Электричество во Франции к 2025 году может подорожать на 76%. Об этом сообщает местный телеканал CNews, ссылаясь на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, через три года цена на электроэнергию вырастет почти в два раза. Всего в период с 2022 по 2025 год общий рост цен составит 105%.
По данным телеканала, уже с 18 июля цены на электроэнергию во Франции выросли на 10%. В целом, это повышение касается всех домохозяйств и предпринимателей, где электросчетчики рассчитаны до 36 киловольт-ампер.
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