Цены на электричество во Франции могут резко вырасти

Электричество во Франции к 2025 году может подорожать на 76%. Об этом сообщает местный телеканал CNews, ссылаясь на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, через три года цена на электроэнергию вырастет почти в два раза. Всего в период с 2022 по 2025 год общий рост цен составит 105%.

По данным телеканала, уже с 18 июля цены на электроэнергию во Франции выросли на 10%. В целом, это повышение касается всех домохозяйств и предпринимателей, где электросчетчики рассчитаны до 36 киловольт-ампер.