https://news.day.az/world/1584280.html В Германии заявили о дефиците боеприпасов
В Германии заявили о дефиците боеприпасов
Германия испытывает дефицит боеприпасов и готова инвестировать 20 миллиардов евро для восполнения запасов к 2031 году.
Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Без боеприпасов даже самые современные системы вооружений бесполезны", - подчеркнул министр.
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