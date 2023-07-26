В Германии заявили о дефиците боеприпасов

Германия испытывает дефицит боеприпасов и готова инвестировать 20 миллиардов евро для восполнения запасов к 2031 году.

Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Без боеприпасов даже самые современные системы вооружений бесполезны", - подчеркнул министр.