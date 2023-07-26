Боррель осуждает сожжение Корана в Дании и Швеции

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель осудил сожжение священного Корана в Швеции и Дании.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном заявлении Верховного представителя ЕС.

"После недавних поступков отдельных лиц в Европе, которые оскорбили многих мусульман, Европейский союз вновь заявляет о своем решительном неприятии любого подстрекательства, направленного на религиозную ненависть и нетерпимость. Уважение разнообразия является основной ценностью Европейского союза, которое включает уважение к другим религиозным общинам. Оскорбление Корана или любой другой священной книги является неуважением и открытой провокацией. В Европейском союзе нет места расизму, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Настало время совместно остановиться для взаимопонимания и уважения. Эти действия отдельных провокаторов идут на пользу только тем, кто хочет расколоть нас и наши общества", - подчеркнул в своем заявлении Боррель.