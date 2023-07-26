Белый дом прокомментировал призыв объявить импичмент Байдену

Заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о готовности начать процедуру импичмента в отношении американского президента Джо Байдена не повлияют на политику, проводимую американским лидером и его командой. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она отказалась "уходить в гипотетические рассуждения" и говорить о том, "что могут сделать или не сделать республиканцы из Палаты представителей". "Я могу говорить о том, что находится в центре внимания президента: он сфокусирован на наших реальных приоритетах, которые заботят американские семьи. В центре его внимания находятся американские семьи, а они [республиканцы] нацелены на его семью", - сказала пресс-секретарь. "Они могут делать все, что хотят, но мы <...> останемся непоколебимы", - добавила она.