https://news.day.az/world/1584310.html Мужчина назвал "скотами" протестующих армянских родителей - ВИДЕО
Мужчина назвал "скотами" протестующих армянских родителей - ВИДЕО
26 июля один из граждан назвал "скотами" перекрывших проспект Баграмяна в Ереване родителей без вести пропавших военнослужащих. После этого ситуация накалилась.
Как передает Day.Az, в инцидент вмешалась полиция и отстранила мужчину с места.
Отметим, что родители без вести пропавших военнослужащих перекрыли проспект, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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