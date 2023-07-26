Мужчина назвал "скотами" протестующих армянских родителей

26 июля один из граждан назвал "скотами" перекрывших проспект Баграмяна в Ереване родителей без вести пропавших военнослужащих. После этого ситуация накалилась.

Как передает Day.Az, в инцидент вмешалась полиция и отстранила мужчину с места.

Отметим, что родители без вести пропавших военнослужащих перекрыли проспект, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.