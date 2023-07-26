Россия осудила акцию с сожжением Корана в Дании

Москва решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы резко осуждаем это [сожжение Корана в Дании] и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно", - сказала она.

По словам официального представителя российского дипведомства, подобные выходки "уже не являются редкостью" для Дании. "Наблюдаем, как религиозные радикалы, чувствуя свою безнаказанность, то в одной, то в другой европейской столице <...> с маниакальным упорством осуществляют вопиющие преступления против ислама, глумясь над священным Кораном", - констатировала дипломат.

Захарова также указала на то, что глумление над чувствами верующих не является демонстрацией свободы слова и не относится к ней никаким образом, как и не относится к демократии. "Все это только прикрывается датскими властями подобными терминами и словами, а на самом деле это проявление агрессивного варварства и ксенофобии", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что Россия всегда будет выступать "против оскорбления чувств верующих, таких позорных нарушений их прав", как сейчас это наблюдается в Дании. "Если власти не будут вмешиваться и пресекать подобные выходки, это приведет к тому, что радикализм будет плодиться и далее, а беспредел, как известно, своих жертв не выбирает. Страдать при этом придется простым гражданам, а также сотрудникам диппредставительств вне зависимости от их веры и убеждений", - констатировала Захарова.

"Мы исходим из того, что власти Дании перестанут потворствовать разжиганиям межрелигиозной розни и примут все необходимые меры в отношении радикалов", - заключила официальный представитель МИД России.