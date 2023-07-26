https://news.day.az/world/1584350.html Глава МАГАТЭ может посетить Иран
Глава МАГАТЭ может посетить Иран
Планируется визит в Тегеран генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами.
Он отметил, что планируется визит Рафаэля Гросси или его заместителя в Тегеран.
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