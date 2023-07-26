Турция и Таджикистан укрепляют оборонное сотрудничество

Оборонные ведомства Турции и Таджикистана подписали соглашение об оборонном сотрудничестве и протокол реализации финансовой помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, подписи под документом поставили министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Соглашения были достигнуты по итогам переговоров глав ведомств на полях 16-й международной оборонной выставки IDEF в Стамбуле.

В Стамбуле проходит 16-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2023. Выставка, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, проходит в выставочном центре TÜYAP.