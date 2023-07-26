https://news.day.az/world/1584378.html Турция и Таджикистан укрепляют оборонное сотрудничество
Турция и Таджикистан укрепляют оборонное сотрудничество
Оборонные ведомства Турции и Таджикистана подписали соглашение об оборонном сотрудничестве и протокол реализации финансовой помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, подписи под документом поставили министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
Соглашения были достигнуты по итогам переговоров глав ведомств на полях 16-й международной оборонной выставки IDEF в Стамбуле.
В Стамбуле проходит 16-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2023. Выставка, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, проходит в выставочном центре TÜYAP.
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