Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики

Международный валютный фонд (МВФ) в июльском прогнозе подтвердил статус Индии как самой быстрорастущей экономики мира. Это следует из опубликованных данных фонда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

МВФ повысил прогноз роста Индии в 2023 году на 20 базисных пунктов, до 6,1 процента. Пересмотр оценок отражает динамику более сильного, чем ожидалось, роста в четвертом квартале прошлого года на фоне увеличения внутренних инвестиций. По сравнению с апрельским прогнозом ожидания на текущий год были увеличены на 0,2 процента, рост экономики страны в 2024 году по-прежнему оценивается в 6,3 процента.

Прогнозы по росту экономики Китая не изменились. МВФ считает, что он составит 5,2 процента в этом году и 4,5 процента в следующем. При этом фонд отметил, что рост будет обусловлен увеличением потребления, что компенсирует низкие показатели инвестиций, вызванные спадом в сфере недвижимости. В МВФ также отметили более сильные, чем ожидалось, показатели чистого экспорта КНР.

Эксперты ожидают, что Индия и Китай будут стимулировать экономический рост в развивающихся странах Азии, который в регионе в текущем году составит 5,3 процента (5 процентов в 2024 году, минус 0,1 процента по сравнению с прошлым прогнозом). В то же время МВФ повысил свой прогноз глобального роста на 2023 год на 0,2 процентного пункта, до 3 процентов (плюс 0,2 процента к оценке апреля), а оценка роста на 2024 год осталась без изменений - 3 процента.