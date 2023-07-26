https://news.day.az/world/1584395.html Пожар на Канарах уничтожил почти 300 га леса
Пожар на Канарах уничтожил почти 300 га леса
Пожар на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) уничтожил почти 300 га леса. Об этом сообщила в Twitter местная пожарная служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Возгорание началось во вторник в районе населенного пункта Техада. Из соображений безопасности были эвакуированы более 300 человек. Также из-за возгорания было перекрыто движение по некоторым дорогам.
По данным газеты La Provincia, обстановка с пожаром вскоре может быть стабилизирована. В частности, благоприятная погода поспособствовала ночью тушению огня.
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