В США в ресторанах McDonald’s не соблюдали законодательство о детском труде

Несовершеннолетние сотрудники ресторанов быстрого питания McDonald's в штатах Луизиана и Техас были вынуждены работать сверхурочно и использовать опасную бытовую технику в нарушение закона о детском труде США. Об этом сообщило министерство труда страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Федеральное расследование выявило нарушения в сфере детского труда в 16 филиалах McDonald's в отношении 83 несовершеннолетних", - говорится в заявлении ведомства. В 12 заведениях штата Луизиана 72 подростка в возрасте 14-15 лет работали дольше и до более позднего времени, чем позволяет закон, уточняется в сообщении министерства. Аналогичные нарушения были выявлены в четырех ресторанах франшизы в Техасе. Некоторым подросткам было разрешено использовать ручные фритюрницы, печи и мусороуборочные машины, которыми могут пользоваться только сотрудники старше 16 лет, поскольку их эксплуатация может представлять опасность для несовершеннолетних.

По итогам проверки компания CLB Investments, управляющая филиалами McDonald's в Луизиане, должна выплатить штраф в размере более $56 тыс. за выявленные нарушения, а Marwen & Son LLC, которой принадлежат заведения франшизы в Техасе - более $21 тыс.

Согласно закону о трудовых отношениях США несовершеннолетние в возрасте 14-15 лет не могут работать более 40 часов в неделю.

McDonald's - американская корпорация, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Основана в 1940 году в Сан-Бернандино (штат Калифорния) братьями Ричардом и Морисом Макдоналдами.