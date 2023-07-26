В Швеции сообщили об ухудшении ситуации с безопасностью после сожжения Корана

Полиция безопасности СЕПО сообщает об ухудшении ситуации с безопасностью в Швеции и за ее пределами на фоне проведенных в последнее время манифестаций с сожжением Корана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция безопасности еще раньше констатировала, что манифестации с осквернением священных писаний и следующие за ними реакции могут представлять угрозу. По оценке СЕПО, развитие событий привело к ухудшению ситуации с безопасностью", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В нем отмечается, что вкупе с дезинформационными кампаниями, которые идут уже давно, имевшие место акции привели к изменению имиджа Швеции в мире: из толерантной страны она превратилась в страну, враждебную исламу и мусульманам, где нападки на мусульман санкционируются государством, а детей из мусульманских семей "похищает служба социальной опеки". Все это создает растущую угрозу со стороны "отдельных лиц из исповедующей насилие исламистской среды" и ставит под удар интересы страны за ее пределами.

На сегодняшний день полиция безопасности оценивает уровень террористической угрозы для королевства в три балла по пятибалльной шкале.