Иранскую журналистку отправили в ссылку

В Иране суд во второй раз назначил главному редактору новостного сайта Ticarət News Марзие Махмуди наказание в виде штрафа в размере 24 млн туманов (972 доллара), а также приговорил журналистку к ссылке сроком на год в Торбете-Джам - отдаленный город провинции Хорасан-Резави.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

В связи с этим Махмуди опубликовала в своем Twitter-аккаунте пост, в котором заявила, что была наказана на основании жалобы радикального муллы и экс-депутата Хамида Ресаи, оскорбившего женщин, участвовавших в акциях протеста.

Отметим, что по данным Иранской правозащитной организации, с начала протестов в ИРИ арестовано около 100 журналистов.