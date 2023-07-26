ФРГ удвоила цель по производству зеленого водорода к 2030 году

Правительство Германии в два раза повысило собственную цель по производству зеленого водорода на своей территории. Как говорится в обновленной энергетической стратегии, к 2030 году планируется ввести в строй оборудование по производству этого энергоресурса суммарной мощностью до 10 ГВт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем самостоятельно покрывать около трети потребности, - заявил в эфире телеканала n-tv глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. - Остающиеся две трети нам придется закупать. Сегодня речь шла о некоторых контрактах, по которым уже ведется работа".

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.

Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - один был поврежден в результате диверсии в Балтийском море, а второй так и не был сертифицирован германской стороной.

Теперь, отказываясь от ископаемого топлива, Берлин делает ставку на водород, производимый с использованием солнечной и ветровой энергии.

Зеленый водород получают путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии. В последние годы несколько стран начал рассматривать его как важный инструмент диверсификации энергоснабжения и постепенного достижения углеродной нейтральности. Ранее прогнозировалось, что мировой спрос на водород к 2030 году достигнет 130 млн тонн, а к 2050 году превысит 600 млн тонн. При этом стоимость уже реализуемых в мире проектов в области водородной энергетики превышает $240 млрд.