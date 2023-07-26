О чем говорили главы МИД Турции и Китая?

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в среду с прибывшим в Анкару новым главой МИД Китая Ван И ситуацию в Украине, Ближнем Востоке и положение уйгуров в КНР.

Как передает Day.Az, об этом сообщают СМИ со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Новый глава МИД Китая Ван И, назначенный на эту должность 25 июля, прибыл в Анкару в среду с первым официальным зарубежным визитом.

"В ходе переговоров была оценена обстановка в Украине, на Ближнем Востоке, глобальная финансовая система. Также обсуждалось положение уйгуров в КНР", - говорится в публикации.

Министры обсудили способы увеличения инвестиций для более сбалансированной структуры двусторонней торговли Турции с КНР.

Кроме того, Фидан и Ван И рассмотрели вопросы более эффективного использования механизмов диалога и консультаций между двумя странами, в том числе через межправительственный комитет. Обсуждались также инициативы "Один пояс - один путь" и т.н. "Средний коридор" (Транскаспийский транспортный маршрут), проблемы ядерной энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, культуры и туризма.

Ожидается, что главу МИД Китая примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

