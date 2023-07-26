Ливень в Москве затопил автобус

В Москве из-за ливней вода попала в пассажирский автобус, передает Telegram-канал "Осторожно, Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Электробус двигался по Новорижскому шоссе. Затопление транспорта снял один из пассажиров. На видео показано, что вода сначала покрывает территорию возле входной двери автобуса, а затем попадает на пол в пролете между сиденьями. Пассажиры при этом остаются на своих сиденьях.