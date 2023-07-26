https://news.day.az/world/1584472.html Bстребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение
Bстребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение
Истребитель F-15SA военно-воздушных сил Саудовской Аравии разбился во время выполнения тренировочного полета на территории страны, члены экипажа погибли.
Как передает Day.Az, об этом сообщает SPA, ссылаясь на представителя минобороны Турки аль-Малики.
Он отметил, что крушение произошло в ходе выполнения тренировочной миссии рядом с авиабазой короля Халида в районе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.
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