Bстребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение

Истребитель F-15SA военно-воздушных сил Саудовской Аравии разбился во время выполнения тренировочного полета на территории страны, члены экипажа погибли.

Как передает Day.Az, об этом сообщает SPA, ссылаясь на представителя минобороны Турки аль-Малики.

Он отметил, что крушение произошло в ходе выполнения тренировочной миссии рядом с авиабазой короля Халида в районе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.