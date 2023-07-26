Турецкий боевой самолет KAAN сможет летать с отечественным двигателем в 2028 году

Генеральный директор компании-разработчика TUSAŞ, Темел Котил, сообщил, что турецкий самолет пятого поколения KAAN начнет использовать двигатель отечественного производства в 2028 году, передает Day.Az.

На 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле, турецкие оборонные компании продемонстрировали продукцию отечественного производства. В числе представленных достижений был учебно-боевой самолет HÜRJET, произведенный TUSAŞ, который продолжает успешно выполнять полеты.

Также компания продолжает работу над проектом боевого самолета пятого поколения KAAN, где пилоты уже проводят испытательные полеты на симуляторе от компании HAVELSAN.

Котил выразил намерение компании увеличить прибыль до более чем 2 млрд долларов к концу текущего года и достичь 10 млрд долларов прибыли к 2028 году.

Глава TUSAŞ подчеркнул, что работа над созданием турецкого самолета KAAN с двигателем отечественного производства продолжается, а также отметил большой интерес зарубежных стран, особенно стран Персидского залива, к турецкому ударному вертолету ATAK-2.

IDEF-2023, проходящая в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле, является крупнейшей мировой площадкой для демонстрации новинок военно-промышленного комплекса (ВПК) и служит важной платформой для переговоров между оборонными предприятиями. Выставка считается одной из четырех крупнейших мировых выставок оборонной промышленности по числу участников.