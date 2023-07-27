Турция обеспечит возвращение в Сирию 1 млн беженцев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обеспечить возвращение около 1 млн беженцев, находящихся на территории Турции, обратно в Сирию, передает Day.Az.

Он отметил, что этот процесс будет осуществляться постепенно с увеличением уровня безопасности и стабильности в Сирии. До настоящего момента уже более 600 тыс. переселенцев вернулись в свои родные места. Однако, целью Турции является обеспечить возврат на родину 1 млн беженцев.

Ранее, Эрдоган объявил о совместном проекте с Катаром по строительству примерно 1 млн домов на севере Сирии для тех, кто возвращается обратно на свою родину.

Глава МВД Турции, Али Ерликая, также подтвердил, что на данный момент в стране проживает около 4,9 млн беженцев, из которых примерно 3 млн являются гражданами Сирии.