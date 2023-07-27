https://news.day.az/world/1584518.html В Астане пройдут двухдневные антитеррористические учения
В Астане пройдут двухдневные антитеррористические учения
Антитеррористические учения, "максимально приближенные к боевым условиям", пройдут 27-28 июля в Астане, передает Day.Az.
"Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности", - отметили в штабе по борьбе с терроризмом.
В Астане предусмотрено введение ограничительных мер, в том числе по движению пешеходов и транспорта. В штабе призвали казахстанцев соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования госорганов и не допускать распространения ложной информации среди населения.
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