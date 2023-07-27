https://news.day.az/world/1584520.html Землетрясение в Узбекистане
Землетрясение в Узбекистане
В Узбекистане произошло землетрясение, передает Day.Az.
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 27 км от Ташкента в северо-западном направлении.
Магнитуда в эпицентре составила 4. Глубина очага - 10 км.
В Зангиатинском и Ташкентском районах Ташкентской области подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла, в Янгиюльском - 2.
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