Землетрясение в Узбекистане

В Узбекистане произошло землетрясение, передает Day.Az.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 27 км от Ташкента в северо-западном направлении.

Магнитуда в эпицентре составила 4. Глубина очага - 10 км.

В Зангиатинском и Ташкентском районах Ташкентской области подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла, в Янгиюльском - 2.