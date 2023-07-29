Космический мусор создает угрозу для запуска ракет

Число объектов в космосе к 2030 году вырастет в 1,5 раза, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщают, что сейчас на околоземных орбитах находится более 1 млн предметов размером от 1 см. Увеличение количества мусора создает угрозу для доступа в космос. Выведение на орбиты космических аппаратов может стать мировой проблемой.