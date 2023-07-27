Экономисты опасаются роста мировых цен на зерно
Мировые цены на зерно могут повыситься на 10-15% в связи с прекращением зерновой сделки. Такой прогноз дал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас в беседе с телеканалом SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы все еще оцениваем, куда мы приземлимся, однако можно предположить, что где-то в пределах 10-15% роста цен на зерно - это разумная оценка", - цитирует издание главного экономиста МВФ.
До этого неправительственная организация Oxfam Italia сообщала, что зерновая сделка является полезной с целью сдерживания цен на продовольствие, но она - не панацея в борьбе с голодом в мире. Эксперт организации Ханна Сааринен отмечала, что только 3% вывезенного из украинских портов зерна попали в бедные страны.
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