Экономисты опасаются роста мировых цен на зерно

Мировые цены на зерно могут повыситься на 10-15% в связи с прекращением зерновой сделки. Такой прогноз дал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас в беседе с телеканалом SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы все еще оцениваем, куда мы приземлимся, однако можно предположить, что где-то в пределах 10-15% роста цен на зерно - это разумная оценка", - цитирует издание главного экономиста МВФ.

До этого неправительственная организация Oxfam Italia сообщала, что зерновая сделка является полезной с целью сдерживания цен на продовольствие, но она - не панацея в борьбе с голодом в мире. Эксперт организации Ханна Сааринен отмечала, что только 3% вывезенного из украинских портов зерна попали в бедные страны.