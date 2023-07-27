В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки
Экс-главу комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней, что равно 25 миллионам долларов. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Следствие выяснило, что Чжоу Цзянъюн брал взятки от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов и оформление строительных проектов. Коррупционную деятельность чиновник начал еще в 2001 году, когда он был заместителем главы окружного магистрата.
Издание пишет, что, скорее всего, казнь 56-летнего бывшего партийного функционера заменят на пожизненное заключение с испытательным сроком в два года. Также его пожизненно лишат политических прав, а имущество конфискуют.
В 2018 году один из подчиненных Чжоу дал показания на своего бывшего начальника Государственной надзорной комиссии Китая. После этого в отношении партийного функционера возбудили уголовное дело. Тогда же он подал в отставку.
Дело Чжоу стало резонансным, так как он оказался самым высокопоставленным коррупционером в провинции Чжэцзян.
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