В Индии чиновник съел часть взятки во время задержания

Чиновник из Индии съел часть взятки, когда полицейские пришли его арестовывать. Об этом сообщает News9Live.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в деревне Бархеда. Местный житель пожаловался правоохранителям на чиновника Гаджендру Сингха. По словам мужчины, ответственный за сбор налогов с землевладельцев политический деятель требовал у него взятку. Полицейские решили проследить за чиновником.

Пожаловавшийся на чиновника местный житель согласился передать требуемую сумму. Когда он отдал деньги представителю власти, в кабинет вошли сотрудники полиции. Мужчина стал жевать купюры и смог проглотить часть из них.

После случившегося чиновника доставили в больницу. Затем его арестовали по обвинению во взяточничестве. Правоохранители возбудили дело в отношении госслужащего. На данный момент проводится расследование.