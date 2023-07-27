SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX за минуту до старта отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником связи США Jupiter 3. Об этом говорится на странице SpaceX в сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Старт Falcon Heavy должен был состояться в среду 23.04 по местному времени (в четверг 07.06 по бакинскому времени). Запуск ракеты перенесен на следующий день. SpaceX заявила, что и ракета-носитель, и спутник связи находятся в хорошем состоянии.

По имеющимся данным, спутник связи Jupiter 3 имеет возможность обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду.

Как сообщала SpaceX, два боковых ускорителя после отделения от ракеты-носителя должны будут совершить посадку на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX с группой мини-спутников Starlink был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.