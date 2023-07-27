Эрдоган обсудил зерновую сделку с главой китайской дипломатии

Глава китайского МИД Ван И провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил зерновую сделку между Россией, Украиной, ООН и Анкарой, из которой Москва вышла в середине июля. Ван И и Эрдоган сошлись на том, что вопросы касательно сделки должны решаться через переговоры.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

Как рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, стороны "обменялись мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".

"Что касается кризиса в Украине и соглашения о транспортировке зерна по Черному морю, то обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров", - рассказали в МИД УНР.

Ранее мы писали о том, что Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.